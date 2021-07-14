ليتوانيا تتوجه إلى الأمم المتحدة على خلفية أزمة المهاجرين

توجهت ليتوانيا إلى المفوض الأعلى للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي بطلب التعامل مع أزمة المهاجرين الذين يتدفقون إلى البلاد عبر بيلاروس المجاورة التي فتحت الحدود أمامهم.

وقال مكتب مندوب ليتوانيا الدائم لدى الأمم المتحدة أندريوس كريفاس إن "ليتوانيا تطلب من المفوض الأعلى للأمم المتحدة ومنظمة الهجرة العالمية أن يقيما بشكل علني سياسات بيلاروس في مجال الهجرة وإدراج هذه القضية على جدول الأعمال".

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وأضافت ليتوانيا أن تدفق المهاجرين جاء نتيجة لخطوات مينسك.

يذكر أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أعلن في أواخر مايو الماضي أنه لن يمنع المهاجرين من عبور حدود بيلاروس للوصول إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك على خلفية الأزمة في علاقات مينسك مع الدول الغربية وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على بيلاروس.

المصدر: "تاس"