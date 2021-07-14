تقرير: "القبة الحديدية" أطلقت صاروخا على مقاتلة إسرائيلية خلال الحرب على غزة

ذكرت "القناة الـ13" الإسرائيلية أن نظام "القبة الحديدية" للدفاع الجوي أطلق عن طريق الخطأ صاروخا تجاه مقاتلة إسرائيلية خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة.

وقالت القناة، اليوم الأربعاء، إن "حادثا جويا خطيرا حدث خلال تنفيذ عملية حارس الأسوار"، الاسم الذي أطلقته إسرائيل على مجموعة إجراءاتها العسكرية خلال الحرب على غزة في مايو 2021 ومعركة "سيف القدس" كما أطلقت الفصائل الفلسطينية عليها.

وأوضحت أن نظام "القبة الحديدية" أطلق عن طريق الخطأ صاروخا معترضا على مقاتلة إسرائيلية وتمت إصابتها بشظاياه.

وفي أعنف تصعيد منذ العام 2014، أطلقت إسرائيل يوم 10 مايو 2021 عملية واسعة ضد قطاع غزة التي أمطرته بآلاف الصواريخ ما أسفر عن مقتل نحو 260 فلسطينيا غالبيتهم من الأطفال والنساء والشيوخ، بينما قتل 13 إسرائيليا جراء ضربات صاروخية من قبل الفصائل الفلسطينية.

ودخل ليلة 21 مايو حيز التنفيذ نظام لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية في غزة والقوات الإسرائيلية تم التوصل إليه بوساطة من قبل مصر.

المصدر: "القناة الـ13" + وكالات