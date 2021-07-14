بينيت: التغلب على الإغلاق العام يعتمد على الناس

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إن إسرائيل قد تتمكن من التغلب على الزيادة المقلقة في أعداد حالات كورونا الجديدة دون إغلاق عام، لكن ذلك يعتمد جزئيا على الناس.

وأشار بينيت في مؤتمر صحفي إلى أن "أسهل شيء هو فعل ما فعلوه العام ونصف العام الماضيين، إعلان فرض الإغلاق. لكننا نفضل توجها مختلفا. بالنسبة لنا، حبس الناس في منازلهم هو آخر حل"، مضيفا: "التغلب على كورونا يعتمد جزئيا على الناس الذين يرتدون الكمامات في الأماكن المغلقة لمنع تفشي سلالة دلتا المتحورة شديدة العدوى".

وأعلن بينيت أيضا أن البروفيسور سلمان زرقا، رئيس مركز زيف الطبي في شمال إسرائيل سيشرف على استجابة البلاد كمسؤول جديد لشؤون كورونا.

تحدث بينيت، فيما قفزت الإصابات اليومية لأكثر من 700 الأربعاء. وجاء هذا بالرغم من أن إسرائيل شنت واحدة من أسرع حملات التطعيم في العالم. فقد حصل أكثر من 5.7 مليون شخص من سكان إسرائيل البالغ عددهم 9.3 مليون نسمة على جرعة لقاح واحدة على الأقل. وحصل نحو 5.2 مليون شخص على الجرعتين.

المصدر: AP