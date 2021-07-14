الولايات المتحدة.. الوفيات الناجمة عن جرعات المخدرات الزائدة ترتفع إلى مستوى قياسي

أعلنت الحكومة الأمريكية اليوم الأربعاء أن الوفيات الناجمة عن جرعات المخدرات الزائدة ارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ 93 ألفا العام الماضي 2020 وسط تفشي جائحة كوفيد -19.

وهذا المعدل الذي سجلته مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها يمثل زيادة بنسبة 29٪ عن المستوى المسجل في العام 2019 والذي بلغ 72 ألف حالة.

وأوضحت المراكز أن 250 حالة وفاة جراء الجرعات زائدة تسجل كل يوم أي حوالي 11 وفاة كل ساعة، مشيرة إلى أن هذه الزيادة البالغة 21 ألفا هي أكبر قفزة منذ أن ارتفع العدد بمقدار 11 ألفا في عام 2016.

وأفادت بأنه في عام 2020 ارتفع عدد الجرعات الزائدة في جميع الولايات باستثناء ولايتي نيو هامبشاير وساوث داكوتا، مبينة أن النسبة ارتفعت في ولاية كنتاكي بنسبة 54٪ إلى أكثر من 2100، مقارنة بأقل من 1400 في العام السابق، بينما سجلت ولاية فيرمونت أكبر قفزة بحوالي 58٪.

و قال براندون مارشال، باحث الصحة العامة بجامعة "براون" الذي يتتبع اتجاهات الجرعات الزائدة إن "هذه خسارة كبيرة في الأرواح البشرية"، مشيرا إلى أن " أمتنا كانت تكافح الجرعات الزائدة، لكن من الواضح أن كوفيد-19 أدى إلى تفاقم الأزمة إلى حد كبير".

وقال الخبراء إن عمليات الإغلاق والقيود الوبائية الأخرى عزلت أولئك الذين يعانون من إدمان المخدرات وجعلت العلاج أكثر صعوبة.

المصدر: cbs news