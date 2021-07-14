أول زيارة خارجية لرئيس الوزراء الإسرائيلي تقوده إلى واشنطن

أول زيارة دولية لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ستقوده إلى واشنطن حيث يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن منتصف الشهر القادم و"النووي الإيراني" على رأس جدول الأعمال.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن التطورات في إيران ستتصدر جدول مباحثات بايدن وبينيت، وخاصة المساعي الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي مع إيران، و"المخاوف الإسرائيلية" بعد انتخاب إبراهيم رئيسي رئيسا لإيران.

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وأشارت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن بينيت يخطط ليكون موعد الزيارة في عطلة نهاية الأسبوع وذلك "في محاولة لتجنب أي خطر بفقدان أصوات الكنيست الحاسمة" أثناء غيابه، حسبما نقلت "تايمز أوف إسرائيل" عن مصدر دبلوماسي وصفته بالمطلع.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية