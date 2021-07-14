إيران تعلق على "المزاعم الأمريكية" بشأن الضلوع في خطف ناشط

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن إيران رفضت "المزاعم الأمريكية السخيفة والتي لا أساس لها" حول ضلوع طهران في التخطيط لخطف شخصية صحفية وناشطة حقوقية تنتقد إيران ومقيمة في نيويورك.

وقال سعيد خطيب زاده المتحدث باسم وزارة الخارجية "هذا الزعم الجديد من الحكومة الأمريكية.. لا أساس له على الإطلاق وسخيف ولا يستحق عناء الرد".

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ووجه القضاء الأمريكي إلى 4 أشخاص قال إنهم عملاء للاستخبارات الإيرانية، تهمة التآمر لخطف صحافية أمريكية من أصول إيرانية تقيم في أمريكا وتنشط في مجال "فضح انتهاكات حقوق الإنسان" في إيران.

ولم يكشف القضاء الأمريكي عن اسم هذه الصحافية، لكن مسيح علي نجاد، الصحافية والناشطة الإيرانية المقيمة في نيويورك والتي أسست حركة لتشجيع النساء في بلدها الأمّ على خلع حجابهن، بدت في تغريدة على تويتر وكأنها تؤكد أن مؤامرة الخطف كانت تستهدفها.

المصدر: "رويترز"