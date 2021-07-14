النمسا تسجل ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا

سجلت النمسا، اليوم الأربعاء، قفزة في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا، بلغت 332 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 218 حالة في الحصيلة اليومية السابقة.

بحسب بيانات مركز الأزمات بوزارة الشؤون الداخلية النمساوية، تم تسجيل حالتي وفاة خلال اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة الوفيات في البلاد منذ بداية تفشي الوباء إلى 10276 حالة.

ويتلقى حاليا 114 شخصا العلاج في المستشفيات، 33 منهم في العناية المركزة.

وسجلت النمسا في الأسابيع الأخيرة انخفاضا كبيرا في عدد الإصابات، وتم إلغاء الإجراءات التقييدية في البلاد، ومنذ 1 يوليو، جرى افتتاح النوادي الليلية بعد عام ونصف من غلقها، كما تم السماح بتنظيم جميع الأحداث الثقافية والرياضية.

المصدر: نوفوستي