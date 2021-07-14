كوسوفو.. وفاتان و1.5 ألف مصاب بحادثة تسمم جماعي بمياه الشرب

أعلنت سلطات بلدية ديشاني في إقليم كوسوفو حالة الطوارئ في ظل حادثة تسمم جماعي بمياه الشرب تضرر بها 1.5 ألف شخص.

وأفادت وكالة Tanjug بأن شخصين على الأقل لقيا مصرعهما جراء التسمم، فيما تجاوز عدد المواطنين المتضررين حتى مساء أمس الثلاثاء الـ1.5 ألف شخص، تم نقل أكثر من 800 منهم إلى المستشفىات.

وأكد رئيس بلدية ديشاني، باشكيم راموساي، على صفحته في "فيسبوك" فرض حالة الطوارئ في البلدية، داعيا المواطنين إلى عدم استخدام المياه، إلا لاحتياجات الصرف الصحي، وعدم شربها إلا بعد غليانها.

وأطلقت النيابة في كوسوفو تحقيقا لكشف ملابسات الحادثة التي يعتقد أن سببها يكمن في تسرب جراثيم إلى شبكة مياه الشرب.

المصدر: RT + Tanjug + "تاس"