رؤية موسكو بالتفصيل للملف الأفغاني عقب انسحاب قوات الناتو

قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي لأفغانستان، مدير قسم آسيا بوزارة الخارجية الروسية، زامير كابولوف، إن الأوضاع التي تعيشها أفغانستان حاليا، كانت موسكو قد حذرت منها منذ سنوات.

أهم ما صرح به مبعوث الرئيس الروسي إلى أفغانستان:

- روسيا وكل المجتمع الدولي لن يقبلوا بإعادة تأسيس إمارة إسلامية في أفغانستان.

- عندما كانت القوات الحكومية الأفغانية تسيطر على شمال البلاد لم تقاتل مسلحي تنظيم "داعش".

- سيطرة مسلحي حركة "طالبان" على مناطق كثيرة في أفغانساان حرم تنظيم "داعش" من الأرضية التي تمكنه من شن هجمات وأعمال تخريبية في ىسيا الوسطى.

- طالبان أكدت أنها لن تستخدم أفغانستان كنقطة انطلاق لشن هجمات على الدول المجاورة

- "طالبان" تدرك أن أي محاولة لإلحاق ضررا بأمن حلفائنا في آسيا الوسطى ستكون لها تبعات وتلحق بها خسائر.

- دول معاهدة الأمن الجماعي تتابع تتطور الأوضاع في أفغانستان عن كثب.

المصدر: سبوتنيك