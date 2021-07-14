بوتين يرسل برقية تهنئة لماكرون بمناسبة "يوم الباستيل"

أرسل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، برقية تهنئة إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بمناسبة العيد الوطني الفرنسي "يوم الباستيل".

وقال الرئيس الروسي في برقية التهنئة إن "العلاقات بين بلدينا لها تاريخ غني وآفاق كبيرة، وتقليديا تلعب دورا هاما في حل القضايا المطروحة على جدول الأعمال الدولي والإقليمي".

كما أعرب بوتين عن ثقته في أن "تطوير حوار ثنائي بناء وتعاون مشترك في مواجهة التهديدات والتحديات في عصرنا، سيلبي بشكل كامل مصالح شعبي روسيا وفرنسا، ويسهم في تعزيز الاستقرار والتفاهم المتبادل في القارة الأوروبية".

"يوم الباستيل" هو العيد الوطني الفرنسي الذي الذي يصادف الـ14 من يوليو، وهو تخليد لذكرى واقعة اقتحام "سجن الباستيل" الشهير في باريس عام 1789، والذي مثل نقطة تحول هامة في الثورة الفرنسية والتاريخ الفرنسي.

المصدر: تاس