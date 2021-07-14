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في رقم قياسي لليوم الثاني.. ماليزيا تسجل 11618 إصابة جديدة بكورونا

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في رقم قياسي لليوم الثاني.. ماليزيا تسجل 11618 إصابة جديدة بكورونا
Reuters
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سجلت ماليزيا 11618 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الأربعاء، في ثاني رقم قياسي لعدد الإصابات، لليوم الثاني على التوالي.

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وقالت وزارة الصحة على "تويتر" إن إجمالي إصابات كورونا في البلاد بلغ 867567 حالة.

وعلى الرغم من أن منطقة جنوب شرق آسيا تجنبت أسوأ سيناريو عند انتشار جائحة كورونا العام الماضي، فإنها تواجه حاليا زيادة قياسية في عدد الوفيات والإصابات، إذ تعرقل سلالات جديدة شديدة العدوى من الفيروس جهود السيطرة عليه.

المصدر: رويترز

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