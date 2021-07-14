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الصين تؤكد "معارضتها الشديدة لـ"الموقف الخاطئ" للولايات المتحدة

أخبار العالم

الصين تؤكد
Reuters Tingshu Wang
العلم الصيني وعلم الولايات المتحدة
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أكدت بكين، اليوم الأربعاء، أن الصين أعربت عن "معارضتها الشديدة" لما وصفته بـ"الموقف الخاطئ للولايات المتحدة".

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وجاء ذلك بعد أن قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن "واشنطن رفضت المزاعم البحرية غير القانونية  للصين في بحر الصين الجنوبي".

وكانت الولايات المتحدة قد كررت تحذيرها للصين من أن أي هجوم على القوات المسلحة الفلبينية في بحر الصين الجنوبي سيؤدي لتفعيل معاهدة مبرمة بين الولايات المتحدة والفلبين عام 1951 للدفاع المشترك.

ووجه وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، هذا التحذير في بيان خطي بمناسبة ذكرى مرور خمسة أعوام على حكم أصدرته هيئة تحكيم برفض مطالبات الصين بالسيادة على مناطق واسعة في بحر الصين الجنوبي، في حين أكدت الصين، يوم الجمعة الماضي، عدم قبول بكين لهذا الحكم.

المصدر: "رويترز"

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