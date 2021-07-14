دبلوماسي رفيع يؤكد إجلاء القنصلية الروسية من مزار شريف في أفغانستان

أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان زامير كابولوف، إجلاء القنصلية الروسية بمدينة مزار شريف في أفغانستان، مشيرا إلى إمكانية استئناف عملها بعد تلقي ضمانات أمنية.

وأوضح كابولوف في تصريح لوكالة "نوفوستي" الروسية، أنه تم إجلاء العاملين في القنصلية الروسية بمزار شريف إلى مدينة حيرتان على الحدود بين أفغانستان وأوزبكستان على خلفية تقدم حركة "طالبان" في المنطقة.

إقرأ المزيد

وأشار كابولوف إلى أنه اتصل برئيس المكتب السياسي لـ "طالبان" في قطر، الملا عبد الغني برادر، الذي أكد له أن جميع القادة الميدانيين تلقوا أوامر بألا تتعرض القنصلية الروسية لأي أضرار.

وأضاف المبعوث: "ونحن الآن ننتظر حتى تتضح الأمور"، مشيرا إلى أنه سيكون من الممكن أن يعود الدبلوماسيون للعمل "ما أن نحصل على الضمانات".

يذكر أن كلا من تركيا وباكستان وإيران قد أغلقت قنصلياتها في مدينة مزار شريف بشمال أفغانستان وسط استمرار القتال بين القوات الحكومية الأفغانية وحركة "طالبان" وتقدم الأخيرة في المنطقة.

المصدر: "نوفوستي"