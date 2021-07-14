مالطا تتراجع عن قرار منع دخول غير المطعمين للبلاد

أعلنت حكومة مالطا تراجعها عن قرار منع دخول أراضي البلاد لغير المطعمين ضد فيروس كورونا اعتبارا من 14 يوليو.

وأشير في الوثيقة الرسمية بهذا الصدد إلى أن المسافرين الذين يدخلون البلاد سيضطرون للعزل الصحي على كل حال.

وأضافت الوثيقة أن أولئك الذين لا يستطيعون تلقي اللقاح لأسباب صحية والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 سنة، سيتمكنون من دخول البلاد فقط بشرط وجود اختبار PCR سلبي للكشف عن كورونا، تم أخذه في موعد لا يتعدى 72 ساعة قبل الوصول إلى مالطا.

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وكانت المفوضية الأوروبية قد طالبت مالطا بتقديم توضيحات بعد إعلان نائب رئيس الوزراء، وزير الصحة كريس فيرن عن قرار منع دخول البلاد لغير المطعمين قبل عدة أيام.

وخلال الفترة بين 7 و13 يوليو سجلت مالطا 719 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهذا أكثر بحوالي 13 ضعفا مما تم تسجيله خلال الأيام السبعة السابقة من 30 يونيو إلى 6 يوليو، حيث تم تسجيل 57 إصابة.

المصدر: "تاس"