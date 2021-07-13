سقوط أول قتيل أثناء احتجاجات مناهضة للحكومة في كوبا

أفادت وكالة الأنباء الكوبية الحكومية بسقوط قتيل وإصابة عدد من المتظاهرين والقوات الأمنية خلال الاحتجاجات ضد الحكومة، والتي تستمر في البلاد منذ عدة أيام.

وسقط القتيل على أطراف العاصمة هافانا، يوم الثلاثاء، كما أصيب عدد من المحتجين وأفراد قوات الأمن بجروح، تم نقلهم إلى المستشفى على إثرها.

وحسب الوكالة الكوبية الرسمية، فإن "الجماعات المنظمة من العناصر الإجرامية والمعادية للمجتمع" حاولت الوصول إلى مقر الشرطة في مدينة لا غينيرا بضواحي هافانا "بهدف مهاجمة المسؤولين وإلحاق الأضرار بالبنية التحتية".

وهذا أول قتيل مؤكد خلال الاحتجاجات المستمرة في كوبا منذ 11 يوليو الجاري، حيث يطالب المحتجون برحيل الرئيس ميغيل دياز كانيل على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية وأزمة فيروس كورونا.

المصدر: "رويترز"