ارتفاع معدل الإصابات اليومية بكورونا في الولايات المتحدة مرتين خلال 3 أسابيع

أظهرت بيانات جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية ارتفاع مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" في الولايات المتحدة أكثر من مرتين خلال 3 أسابيع ماضية.

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وبحسب معطيات الجامعة، التي تستند إلى المعلومات من السلطات الفدرالية والمحلية، وصل معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا في البلاد إلى مستوى 23600 حالة، بعد أن كان قبل 3 أسابيع 11300.

وأعلنت كل الولايات الأمريكية مؤخرا، باستثناء ماين وداكوتا الجنوبية، رصد ارتفاع للإصابات الجديدة بالفيروس خلال الأسبوعين الماضيين.

وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن أكبر الارتفاعات لمؤشر الإصابات سجلت في الولايات التي تتميز بمستوى أقل من تطعيم السكان.

كما لفتت التقارير الأمريكية إلى أن زيادة الحالات مرتبطة بالدرجة الأولى مع انتشار سلالة "دلتا" لفيروس كورونا المكتشفة لأول مرة في الهند والتي تعتبر أكثر انتقالا بمرتين.

ومع ذلك لا تزال أعداد الإصابات اليومية أقل بكثير من المستويات التي بلغتها في الشتاء، حينما وصل هذا المؤشر في بعض الأحيان إلى 260 ألف حالة.

كما تبقى حصيلة الوفيات اليومية أقل من 260 حالة، مقارنة مع 3400 تم رصدها خلال الذروة، ما يعتبر دليلا على الفعالية العالية للقاحات ضد الفيروس.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بـ33.9 مليون حالة، وكذلك الأولى من حيث الوفيات بـ607 آلاف حالة.

المصدر: "وول ستريت جورنال" + "أسوشيتد برس"