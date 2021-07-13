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إسرائيل توقع أولى الاتفاقيات الزراعية مع الإمارات

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إسرائيل توقع أولى الاتفاقيات الزراعية مع الإمارات
Reuters
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وقعت إسرائيل اليوم الثلاثاء أولى اتفاقيات التعاون في مجال الزراعة مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

ووقع الاتفاق وزير الزراعة الإسرائيلي أوديد فورر ووزيرة الأمن الغذائي والمائي الإماراتية مريم المهيري في تل أبيب. وقد تضمنت الاتفاقية تطوير سلالات من المنتجات المناسبة للنمو في الظروف الصحراوية، بالإضافة إلى التطورات الأخرى في المنطقة ومجالات إدارة المياه والري.

إسرائيل توقع أولى الاتفاقيات الزراعية مع الإمارات
الصورة من "تايمز أوف إسرائيل"

وقالت المهيري: "تشترك الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل في العديد من التحديات عندما يتعلق الأمر بالأمن الغذائي، ونحن نتعاون لإيجاد حلول مبتكرة ومجدية لهذه التحديات".

هذا ومن المقرر أن تفتتح الإمارات سفارتها رسميا في تل أبيب صباح غد الأربعاء بحضور سفيرها لدى إسرائيل محمد الخاجة والرئيس إسحاق هرتصوغ.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"

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