القيادة المركزية الأمريكية تعلن إتمام عملية خروج قواتها من أفغانستان بنسبة تزيد عن 95%
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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة أتمت عملية سحب قواتها من أفغانستان بنسبة تزيد عن 95%.
وجاء في بيان صدر عن القيادة أن عملية خروج القوات لا تزال مستمرة وأن العسكريين الأمريكيين قد سلموا 7 مواقع كانوا يسيطرون عليها تحت سيطرة وزارة الدفاع الأفغانية، بالإضافة إلى تسليم 17 ألف قطعة من المعدات العسكرية الأمريكية إلى إدارة لوجستية بالبنتاغون من أجل إتلافها، ومعظمها عبارة عن وسائل دفاع غير قاتلة.
المصدر: "نوفوستي"