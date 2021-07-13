برلمان بريطانيا يصوت على خفض المساعدات الخارجية المثير للجدل

يصوت المشرعون البريطانيون على مسألة إلغاء تخفيض كبير في ميزانية المساعدات الخارجية وسط انتقادات كون القرار يقلص مليارات من الأموال المخصصة لبرامج تساعد بعض أفقر الناس في العالم.

وأعلنت حكومة المحافظين برئاسة بوريس جونسون في نوفمبر الماضي أنها ستخفض حصة الدخل القومي المخصصة للمساعدات الخارجية من 0.7٪ إلى 0.5٪، مشيرة إلى الضربة التي لحقت بالاقتصاد البريطاني من جائحة فيروس كورونا.

وقالت الحكومة إن الخفض، الذي بلغ نحو أربعة مليارات جنيه استريليني (5.5 مليار دولار) هذا العام، يعد مؤقتا لكنها لم تذكر متى قد يتم تغييره.

وانضم المحافظون البارزون، بمن فيهم رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي، إلى سياسيي المعارضة ووكالات الأمم المتحدة وجماعات الإغاثة في انتقاد خفض الميزانية. وهم يقولون إنه سيؤدي إلى مئات الآلاف من الوفيات التي يمكن تجنبها في الدول النامية وأنه يضر بسمعة بريطانيا فيما تحاول تعزيز نفوذها الدولي في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وفي مواجهة معارضة متزايدة، أعلنت الحكومة في وقت متأخر من يوم أمس الإثنين أن البرلمان سيصوت على التغيير. وقال المعارضون إن حركة اللحظة الأخيرة كانت مصممة لمفاجأة الخصوم على حين غرة.

المصدر: AP