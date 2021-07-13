محكمة إسرائيل العليا تقضي بقانونية الفصل بين الجنسين في بعض الجامعات

قضت المحكمة الإسرائيلية العليا، مساء الاثنين، بقانونية الفصل بين الطلبة من الجنسين في بعض الجامعات كوسيلة للمساعدة في دمج اليهود المتدينين (الحريديم) في مجال التعليم وسوق العمل.

ورحب جلعاد ملاخ من "المعهد الإسرائيلي للديموقراطية" في القدس بالخطوة، معتبرا أنها في الاتجاه الصحيح.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن ملاخ قوله "إذا عدنا 20 عاما إلى الوراء فقد كان هناك ألف طالب حريدي (في الجامعات الإسرائيلية)، واليوم هناك حوالي 14 ألفا".

ويمثل الحريديم تقريبا 12 في المئة من سكان إسرائيل الذين يزيد تعدادهم عن تسعة ملايين نسمة، ومن المتوقع أن ترتفع نسبتهم بحلول العام 2040 إلى 20 في المئة بسبب ارتفاع معدلات الإنجاب في المجتمع اليهودي المتدين.

ويرتاد العديد من الرجال المتدينين مؤسسات دينية أو مدارس دينية تدعمها الدولة بدلا من العمل، فيما تعفى نساء المجتمع اليهودي المتشدد وبعض الرجال من الخدمة العسكرية الإلزامية في إسرائيل.

المصدر: "أ ف ب"