 
مباشر

واشنطن تحذر الشركات من انتهاك القانون الأمريكي الخاص بالتوريدات من مقاطعة شينجيانغ

أخبار العالم

واشنطن تحذر الشركات من انتهاك القانون الأمريكي الخاص بالتوريدات من مقاطعة شينجيانغ
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qtj0

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرا استشاريا بشأن سلسلة التوريدات من مقاطعة شينجيانغ الصينية، محذرة من المخاطر المحتملة المتعلقة بالعمل الإجباري وانتهاكات حقوق الإنسان هناك.

وقالت الخارجية في بيان: "بالنظر إلى شدة ومدى هذه الانتهاكات، فإن الشركات والأفراد الذين لا يخرجون من سلاسل التوريد والمشاريع والاستثمارات المرتبطة بشينجيانغ قد تتعرض لخطر انتهاك القانون الأمريكي".

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا