طائرة تركية تصل إلى تونس محملة بمساعدات طبية لمواجهة وباء كورونا

وصلت اليوم الثلاثاء طائرة شحن عسكرية تركية محملة بمساعدات طبية إلى مطار تونس قرطاج.

وقد أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية في وقت سابق، أن تركيا أعلمتها بأنها سترسل 50 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وأجهزة تنفس اصطناعي وأجهزة توليد الأكسجين ومعدات ومستلزمات طبية متنوعة ممنوحة من تركيا إلى تونس.

وأعربت الرئاسة التونسية عن "شكرها وامتنانها للسلطات التركية على هذه المبادرة النبيلة بدعم جهود تونس في مواجهة انتشار جائحة كوفيد-19".

وبالتزامن مع تفشي وباء كورونا في تونس وارتفاع عدد الإصابات الجديدة والوفيات بادرت عديد الدول بينها السعودية ومصر والإمارات والجزائر بإرسال مساعدات طبية لمكافحة وباء كورونا.

المصدر: RT + "الأناضول"