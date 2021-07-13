وفاة رئيس إحدى أقدم الكنائس في العالم بمضاعفات كورونا

توفى كاثوليكوس المشرق، مطران كنيسة مالانكارا، فاسيلي مار توماس بول الثاني، رئيس واحدة من اقدم الكنائس في العالم.

وأفادت إدارة العلاقات الكنسية الخارجية في بطريركية موسكو، بأن المطران توفى ليلة 12 يوليو بعد مرض طويل تفاقم بسبب عواقب الإصابة بعدوى كورونا، في مستشفى القديس غريغوري، في بارومال بولاية كوتايام الهندية.

وأعرب البطريرك كيريل، بطريرك موسكو وسائر روسيا، عن تعازيه قائلا: "بالنيابة عن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، وبالأصالة عن نفسي، أعرب عن تعازيّ في الخسارة التي حلت بكنيسة مالانكارا.. أتذكر بحرارة اجتماعنا خلال الزيارة التاريخية لرئاسية كنيسة مالانكارا إلى روسيا في سبتمبر 2019، والتي سمحت لنا بمناقشة مجالات مهمة للحوار بين الكنائس بروح المحبة الأخوية. الفقيد تعامل مع روسيا والكنيسة الروسية الأرثوذكسية وتقاليدها وتراثها الروحي باحترام كبير واهتمام صادق".

يشار إلى أن كنيسة مالانكارا يعود تاريخها إلى القرن الأول، وتعتبر الرسول توماس مؤسسها. وهي واحدة من ست كنائس شرقية قديمة تعترف فقط بالمجامع المسكونية الثلاثة الأولى ما قبل الخلقيدونية (لذلك تُسمى أيضا كنائس ما قبل الخلقيدونية).

المصدر: نوفوستي