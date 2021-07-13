سفيرا ألمانيا وفرنسا لدى إسرائيل قاطعا حفلا أقامته السفارة الأمريكية بالقدس

قال موقع "واينت" العبري إن سفيري ألمانيا وفرنسا لدى إسرائيل قاطعا احتفالات 4 يوليو الجاري (العيد الوطني الأمريكي) في السفارة الأمريكية في القدس.

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وكشف "واينت" أنه "لم يشارك في الاحتفال سوى ممثلين من رومانيا والمملكة المتحدة وكوسوفو وأستراليا والنرويج وكندا"، إذ أقيم الحفل تكريما لعيد استقلال الولايات المتحدة، في حين أن السفراء المعنيين الذين اختاروا عدم الحضور، لأن بلادهم لا تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، كان قد أمر بنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس في منتصف عام 2018، بعد "الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في أواخر عام 2017"، فيما تقع معظم السفارات لدى إسرائيل في مدينة تل أبيب.

المصدر: "I24NEWS"