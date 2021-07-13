الصحة التركية: تضاعف حالات الإصابة بسلالة دلتا ثلاث مرات الأسبوع الماضي

قال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، إن عدد حالات الإصابة بسلالة فيروس "دلتا" في تركيا تضاعف ثلاث مرات خلال الأسبوع الماضي ووصل إلى 750 حالة.

وقال قوجة للصحفيين، اليوم الثلاثاء، "بالنسبة لسلالة دلتا، زاد عدد الحالات خلال الأسبوع من 286 إلى 750 في 36 مقاطعة. بالنسبة لسلالة "دلتا بلس"، لدينا أخبار سارة: لم تكن هناك زيادة في هذه السلالة".

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في 6 يوليو، أبلغ قوجة عن ثلاث حالات إصابة بـ"دلتا بلس" في ثلاث مقاطعات، بما في ذلك اسطنبول.

وردا على سؤال حول إمكانية إدخال التطعيم الإلزامي، قال قوجة إن "التطعيم الإجباري ليس على جدول الأعمال، فنحن نفضل طريقة الإقناع".

وأضاف الوزير أن "التطعيم قد تسارع قليلا، ولكن ليس بمستوى مرض. وفي المناطق التي يكون مستواه غير كاف، نلاحظ زيادة في الإصابة بنسبة 20%".

المصدر: نوفوستي