ارتفاع ملحوظ في إصابات كورونا في إسرائيل رغم التطعيم

سجلت إسرائيل، أمس الاثنين، ارتفاعا حادا بعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، حيث بلغت حصيلة هذه الإصابات 732 حالة جديدة، بعد اجراء 55109 فحص.

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وتعتبر هذه الإصابات هي أعلى حصيلة للموجة الحالية من وباء فيروس كورونا في إسرائيل، والتي بدأت بظهور متغير "دلتا" للوباء في البلاد، في حين أنه بالرغم من العدد الكبير (بالنسبة لإسرائيل) من الإصابات الجديدة، إلا أن عدد المرضى في حالة خطيرة لا يزال منخفضا نسبيا، حيث يوجد 45 شخصا في حالة حرجة، من بينهم 10 يستعينون بأجهزة التنفس الاصطناعي، بينما ارتفع عدد الوفيات منذ بداية تفشي الوباء إلى 6439 حتى الآن.

من جانبه، أوضح مدير عام وزارة الصحة، نحمان آش، أن "إسرائيل لن تفرض قيودا إضافية لخفض معدل الإصابة بالوباء، في الوقت الحالي".

ولفت إلى أن "مسؤولي الصحة يفكرون في التوصية بجرعات معززة للإسرائيليين الذين لا يعانون من نقص المناعة"، مشيرا إلى أن "الوزارة تدرس تقليص مدة الحجر الصحي".

هذا ومن المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء بشأن فيروس كورونا مرة أخرى، اليوم الثلاثاء، لمناقشة سبل احتواء الوباء.

وكانت إسرائيل قد لقحت عدد كبير جدا من المواطنين ضد فيروس كورونا، في حين أن وزارة الصحة الإسرائيلية، أعادت في وقت سابق من شهر يونيو الماضي، فرض وضع الكمامة في الأماكن المغلقة بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، في بلد تلقى أكثر من نصف سكانه جرعتين من اللقاح.

المصدر: "i24NEWS"