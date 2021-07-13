ماليزيا تغلق مركزا للتطعيم ضد كورونا بعد إصابة المئات من العاملين بالفيروس

قال وزير العلوم في ماليزيا، خيري جمال الدين، إن السلطات أمرت بإغلاق أحد مراكز التطعيم ضد فيروس كورونا بعد ثبوت إصابة أكثر من 200 من المتطوعين والعمال هناك في مطلع الأسبوع.

وأضاف الوزير للصحفيين، اليوم الثلاثاء، أن السلطات تنصح الأشخاص الذين تم تطعيمهم في المركز خلال الفترة من 9 إلى 12 يوليو بعزل أنفسهم لمدة عشرة أيام.

ويقدم المركز الواقع على بعد حوالي 25 كيلومترا خارج العاصمة كوالالمبور حوالي ثلاثة آلاف جرعة يوميا. وقال الوزير إن الفحوص أثبتت إصابة 204 أشخاص من بين 453 من العاملين والمتطوعين.

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وقال الوزير إن المركز سيستأنف التطعيمات، يوم الأربعاء، بعد تعقيمه وتغيير طاقم العمل.

يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه ماليزيا صعوبة في احتواء أكبر تفش للفيروس حتى الآن، مع تسجيل إصابات ووفيات قياسية، وسط تكثيف برنامج التطعيم وإجراءات عزل عام أشد صرامة خلال الشهر الماضي.

ويبلغ إجمالي الإصابات بكورونا في ماليزيا 844870 إصابة.

المصدر: رويترز