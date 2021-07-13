شكري يبحث مع بوريل عددا من القضايا الإقليمية والدولية

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، بمفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن، جوزيب بوريل، وبحثا جملة من القضايا الإقليمية والدولية والتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي.

الوزير #سامح_شكري يستهل لقاءات اليوم بمقابلة #جوزيب_بوريل الممثل الأعلى للشئون السياسية والأمنية للتشاور حول التحديات المشتركة إقليمياً ودولياً والفرص المتاحة للتعاون بين #مصر و #الاتحاد الأوروبي .. #سد_النهضة وليبيا وعملية السلام ضمن الموضوعات محل النقاش

🇪🇺🤝🇪🇬@JosepBorrellFpic.twitter.com/BZ6e0AW64p — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) July 13, 2021

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، إن وزير الخارجية عقد خلال زيارته إلى بروكسل اجتماعا مع مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن، بحثا خلاله التحديات المشتركة إقليميا ودوليا والفرص المتاحة للتعاون بين مصر والاتحاد الأوربي، بالإضافة إلى "سد النهضة" والملف الليبي وعملية السلام فى الشرق الأوسط.

وأضاف المُتحدث باسم وزارة الخارجية، أن شكري وبوريل أكدا خلال اللقاء على الطابع الاستراتيجي للعلاقات التي تجمع مصر بالاتحاد الأوروبي، وأهميتها في ظل تزايد التحديات المشتركة إقليمياً ودوليا والفرص الكبيرة المتاحة للتعاون بين الجانبين، حيث اتفقا على تفعيل كافة آليات التعاون القائمة في إطار اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية.

وأوضح المتحدث أن الاجتماع شهد كذلك نقاشا معمقا وتبادلا للرؤى بين شكري وبوريل حول مجمل الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث عرض وزير الخارجية المصري الرؤية المصرية الهادفة لحلحلة الأزمات بغية استعادة الاستقرار وتحقيق الازدهار لشعوب المنطقة.

وكان على رأس الموضوعات محل النقاش الأوضاع في ليبيا، والقضية الفلسطينية والدفع قدما بعملية السلام بما في ذلك جهود إعادة إعمار قطاع غزة ودعم الاقتصاد الفلسطيني والدعم التنموي في سائر أنحاء الأراضي الفلسطينية؛ هذا، فضلا عن التطرق لملف "سد النهضة".

كما تم كذلك تناول الجهود الخاصة بمكافحة الهجرة غير المشروعة والإرهاب.

المصدر: RT