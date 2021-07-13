بلومبيرغ: ميركل أهانت بايدن بقرارها بشأن مشروع "نورد ستريم 2"

رأى الصحفي أندرياس كلوت في مقال لوكالة بلومبيرغ أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أهانت الرئيس الأمريكي جو بايدن بدلا من دعم الغرب في المواجهة مع روسيا.

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ووصف الصحفي رفض المستشارة تلبية مطالب واشنطن "حتى ولو بشبر واحد" بشأن "نورد ستريم 2"، بأنه مظهر لتجاهل الرئيس الأمريكي.

وقال كلوت بهذا الشأن: "من خلال دعم خط الأنابيب الروسي بعناد، خيبت أنغيلا ميركل آمال الولايات المتحدة وأوروبا وتركت لخليفتها خيارات سيئة فقط".

وزعم المقال أن "التهديد الجيوسياسي" المتأتي من المشروع الروسي يظهر في بولندا ودول البلطيق وفرنسا والاتحاد الأوروبي.

وقال الصحفي في مقاله: "يواصل مع ذلك الألمان إخفاء رؤوسهم في الرمال، مثل النعام الجيوسياسي. وبشكل لا يصدق، تصف ميركل المشروع بأنه تجاري بحت، ومن الأفضل تركه للقطاع الخاص".

ووجه كلوت انتقادات حادة لألمانيا ولميركل، زاعما أن الدفاع العنيد عن "نورد ستريم 2" سيكون "لطخة على سمعة المستشارة"، لأن موقفها ينفر الشركاء الأمريكيين والأوروبيين ويظهر "نفاق ألمانيا".

يشار إلى أن "نورد ستريم 2"، يتوخى مد خطين من أنابيب الغاز بسعة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا.

وأوشكت أعمال البناء على الانتهاء، حيث تم عمليا ربط الخط الأول، ويمكن الانتهاء من الخط الثاني بنهاية شهر أغسطس.

ويلقى هذا المشروع معارضة نشطة من قبل الولايات المتحدة، التي تروج لغازها الطبيعي المسال في الاتحاد الأوروبي، وكذلك أوكرانيا والعديد من الدول الأوروبية. وفرضت واشنطن في ديسمبر 2019، عقوبات على خط أنابيب الغاز.

إلى ذلك، دعت موسكو مرارا إلى التوقف عن تسييس الوضع، مذكّرة بأن "نورد ستريم 2"، مفيد لكل من روسيا والاتحاد الأوروبي.

المصدر: نوفوستي