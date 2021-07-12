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"رويترز": أحد الأمريكيين المعتقلين إثر مقتل رئيس هايتي "كانت له علاقة مع وكالة إنفاذ قانون أمريكية"

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Reuters CDG
شرطة هايتي -صورة تعبيرية-
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نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر بالحكومة الأمريكية قوله، يوم الاثنين، إن أحد الأمريكيين المعتقلين للاشتباه في مشاركتهما في اغتيال رئيس هايتي "كانت له علاقة بوكالة إنفاذ قانون أمريكية".

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وفي وقت سابق أعلنت سلطات هايتي عن اعتقالها اثنين من المواطنين الأمريكيين من أصل هاييتي أثناء العملية ضد المسلحين الذين هاجموا مقر الرئيس جوفينيل مويز، يوم 7 يوليو، واغتالوه في تلك العملية.

من جهتها، أكدت الخارجية الأمريكية أنها على علم بتوقيف 3 مواطنين أمريكيين في هايتي للاشتباه بمشاركتهم في اغتيال الرئيس جوفينيل مويز، مشيرة إلى أنها ستقدم المساعدة القنصلية لمواطنيها.

المصدر: "رويترز" + "نوفوستي"

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