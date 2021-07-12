وزارة الدفاع الأفغانية تعلن مقتل قيادي في حركة "طالبان"

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية عن مقتل قيادي كبير في حركة "طالبان" في غارة جوية بشرق البلاد.

وقالت وزارة الدفاع في تغريدة عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، يوم الاثنين، إن القيادي المدعو عزيز رحمن قتل في منطقة ألينغار بولاية لغمان بشرق أفغانستان.

Aziz-Rahman aka “Azifa”, a senior commander of #Taliban terrorists was killed in an #airstrike conducted by #AAF in Alingar district of #Laghman province today.

He was involved in the killing of innocent civilians & many terrorist activities in #Laghman. pic.twitter.com/leoQqiU5Gp — Ministry of Defense, Afghanistan (@MoDAfghanistan) July 12, 2021

وأضافت الوزارة أنه "كان متورطا في قتل مدنيين أبرياء وأنشطة إرهابية كثيرة في لغمان".

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وفي وقت سابق من يوم الاثنين كانت السلطات الأفغانية قد أعلنت عن القضاء على كاري شاغاسي، رئيس الاستخبارات في حركة "طالبان" في عملية أمنية بولاية لوغار.

المصدر: RT