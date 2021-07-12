 
مباشر

وزارة الدفاع الأفغانية تعلن مقتل قيادي في حركة "طالبان"

أخبار العالم

وزارة الدفاع الأفغانية تعلن مقتل قيادي في حركة
Reuters MOHAMMAD ISMAIL
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qtd0

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية عن مقتل قيادي كبير في حركة "طالبان" في غارة جوية بشرق البلاد.

وقالت وزارة الدفاع في تغريدة عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، يوم الاثنين، إن القيادي المدعو عزيز رحمن قتل في منطقة ألينغار بولاية لغمان بشرق أفغانستان.

وأضافت الوزارة أنه "كان متورطا في قتل مدنيين أبرياء وأنشطة إرهابية كثيرة في لغمان".

إقرأ المزيد
مسؤولون أفغان يؤكدون القضاء على رئيس مخابرات
مسؤولون أفغان يؤكدون القضاء على رئيس مخابرات "طالبان"

وفي وقت سابق من يوم الاثنين كانت السلطات الأفغانية قد أعلنت عن القضاء على كاري شاغاسي، رئيس الاستخبارات في حركة "طالبان" في عملية أمنية بولاية لوغار.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا