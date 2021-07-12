واشنطن تعلن أنها ستعزز سلاح الجو الأفغاني بمروحيات "بلاك هوك"

أعلنت واشنطن أنها ستعزز سلاح الجو الأفغاني بـ 37 مروحية طراز "بلاك هوك"، وستساعد في تجديد جزء كبير من أسطولها من المروحيات الروسية "مي 17" لتطوير قدرات الجيش الهجومية.

وأوضح المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، أن عدد 37 مروحية هو أكثر مما لدى أفغانستان الآن، وهو ما يعني "مضاعفة قدرة طائرات الهليكوبتر الهجومية".

وأضاف أن "الولايات المتحدة ستمنح الجيش الأفغاني 3 طائرات هجومية أخرى من طراز "سوبر توكانو" ما يزيد من تفوقها العسكري على قوات المعارضة".

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وتزداد حدة توتر الأوضاع في أفغانستان مع اقتراب الموعد المقرر لاكتمال عملية انسحاب القوات الأمريكية من هناك، في سبتمبر المقبل وفق الجدول الزمني الذي حدده الرئيس الأميركي جو بايدن.

وتزداد وتيرة العنف والمواجهات الدامية بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان" الأفغانية التي سيطرت على أكثر من 150 منطقة في البلاد.

وبدأت القوات الأميركية، وقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو)، انسحابها التدريجي من أفغانستان، مطلع مايو الماضي، بعد نحو 20 عاما من وجودها على الأراضي الأفغانية.

المصدر: "سبوتنيك"