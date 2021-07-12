سلطات تركيا توقف 14 مشتبها بانتمائهم إلى "داعش"

أوقفت السلطات التركية، الاثنين، 14 مشتبها بانتمائهم لتنظيم "داعش" الإرهابي في عملية أمنية طالت 8 ولايات.

وذكرت وكالة "الأناضول" أنه وفي إطار التحقيق الذي أطلقته النيابة العامة في ولاية باليكسير، أمرت الأخيرة بتوقيف 14 مشتبها بصلتهم بتنظيم "داعش" وتقديم الدعم المالي له خلال عامي 2018 – 2019.

وقامت السلطات التركية في ولايات باليكسير، وأنقرة، وبورصة، واسطنبول، وإزمير، وقونية، ونوشهير، وصقاريا بتنفيذ عملية أمنية متزامنة، أوقفت على إثرها 14 مشتبها بهم.

وخلال العملية الأمنية، عثرت السلطات على وثائق ومستندات عديدة ذات صلة بالتنظيم الإرهابي.

وتتواصل إجراءات التحقيق حاليا مع المشتبه بهم لدى الدوائر الأمنية التركية.

المصدر: "الأناضول"