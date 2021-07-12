سياسي روسي: لا مفر من سيطرة "طالبان" على السلطة في أفغانستان

رأى زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي، فلاديمير جيرينوفسكي، أن حركة "طالبان" ستسيطر حتما على السلطة في أفغانستان، وسيكون على روسيا أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار.

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وقال جيرينوفسكي، حسبما نقله حزبه في بيان عبر "تيليغرام"، مساء الاثنين: "لا مفر من سيطرة طالبان على السلطة في أفغانستان... الولايات المتحدة نسيت أنها هي بالذات من أنشأ طالبان لمحاربة القوات السوفييتية".

وأضاف: "لكن عسكريونا خرجوا من هناك، وطالبان بقيت. والآن سيكون العالم مضطرا إلى الاعتراف بها حكومة لأفغانستان".

وأشار إلى أن روسيا كدولة مجاورة ستكون عليها كذلك "أن تأخذ بعين الحسبان الطرف الذي سيقود هذه الجمهورية الإسلامية".

وتشن حركة "طالبان" في ظل انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان هجوما واسعا على مواقع السلطات في كابل في جبهات عدة.

المصدر: وكالات روسية