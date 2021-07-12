المكسيك: 89 وفاة وأكثر من 3 آلاف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 235058 بعد تسجيل 89 حالة وفاة جديدة اليوم، كما أعلنت تسجيل 3074 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس

وحسب بيانات الوزارة ارتفع عدد الإصابات المؤكدة الإجمالي إلى مليونين و593574.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 234907، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى مليونين و586721.

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وتسجل البيانات المعلنة اليوم، تراجعا كبيرا عما أعلنته الوزارة أمس، إذ كان عدد الوفيات 232 حالة وفاة، بينما تم تسجيل 9581 إصابة جديدة بالفيروس.

وتقول الحكومة إنه من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير من المعلن، بينما تشير بيانات منفصلة نشرت مؤخرا إلى أن العدد الفعلي للوفيات ربما يزيد عن الرقم المؤكد بنسبة 60 في المئة.

المصدر: "رويترز"