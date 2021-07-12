واشنطن: طهران وحدها هي من سيحدد موعد استئناف المحادثات النووية
Reuters
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قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن لن تفرض مهلة نهائية بشأن جولة سابعة من المحادثات مع طهران لإحياء الاتفاق النووي وإيران وحدها هي التي يمكنها أن تحدد موعد استئناف المحادثات.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن واشنطن لن تفرض مهلة نهائية بشأن هذه المحادثات، "لكننا... نعي أن ما تحرزه إيران من تقدم نووي بمرور الوقت سيكون له تأثير على وجهة نظرنا بشأن العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) في نهاية المطاف".
المصدر: "رويترز"