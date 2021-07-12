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واشنطن: المحادثات مع أنقرة مستمرة حول أمن أفغانستان

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واشنطن: المحادثات مع أنقرة مستمرة حول أمن أفغانستان
Reuters المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن المناقشات مستمرة بين الولايات المتحدة وتركيا حول التعاون الأمني في أفغانستان.

وتعليقا على عرض تركيا تشغيل وحراسة مطار كابل عقب انسحاب القوات الأمريكية، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إن بلاده ترحب "بالتأكيد بدور تركيا البناء فيما يتصل بالانسحاب والوضع الأمني الأوسع في أفغانستان"، وأضاف أن البلدين ما زالا يناقشان التعاون الأمني الأوسع في أفغانستان.

ولم يدل المتحدث بتفاصيل حول كيفية إدارة الترتيبات الخاصة بالمطار.

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وكانت أنقرة عرضت أن تتولى "تأمين مطار كابل" الدولي في العاصمة الأفغانية كابل بعد الانسحاب الأميركي من البلاد. 

وردت حركة طالبان على العرض التركي بمطالبة أنقرة سحب قواتها من أفغانستان.

يشار إلى أن الجنود الأتراك المنتشرين في أفغانستان في مهمة "الدعم الحازم" بقيادة الناتو يبلغ عددهم 500 جندي.

المصدر: رويترز + وكالات

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