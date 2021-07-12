إيران: نطالب أوروبا بوقف استخدام "حقوق الإنسان" كأداة والتعامل معنا باتزان

طالبت إيران البرلمان الأوروبي بـ"الكف عن استخدام موضوع حقوق الإنسان كأداة، واتخاذ موقف متزن وحكيم عند التعامل معها".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زادة خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، في معرض رده على قرار البرلمان الأوروبي الصادر مؤخرا حول "وضع حقوق الإنسان في إيران": "نحن ندين بشدة قرار البرلمان الأوروبي، لكونه يفتقر الى المصداقية وعار من الصحة تماما، ومثال واضح على التدخل في شؤون إيران الداخلية".

وأعرب خطيب زادة عن أسفه قائلا: إن "برلمان أوروبا الذي يدعي الدفاع عن حقوق الشعب الإيراني، اتخذ على الدوام جانب الصمت المقيت إزاء مجازر القتل بحق الشعبين اليمني والفلسطيني".

المصدر: "إرنا"