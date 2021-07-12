 
مباشر

إيران: نطالب أوروبا بوقف استخدام "حقوق الإنسان" كأداة والتعامل معنا باتزان

أخبار العالم

إيران: نطالب أوروبا بوقف استخدام
Reuters LISI NIESNER
علم إيران
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qtcc

طالبت إيران البرلمان الأوروبي بـ"الكف عن استخدام موضوع حقوق الإنسان كأداة، واتخاذ موقف متزن وحكيم عند التعامل معها".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زادة خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، في معرض رده على قرار البرلمان الأوروبي الصادر مؤخرا حول "وضع حقوق الإنسان في إيران": "نحن ندين بشدة قرار البرلمان الأوروبي، لكونه يفتقر الى المصداقية وعار من الصحة تماما، ومثال واضح على التدخل في شؤون إيران الداخلية".

وأعرب خطيب زادة عن أسفه قائلا: إن "برلمان أوروبا الذي يدعي الدفاع عن حقوق الشعب الإيراني، اتخذ على الدوام جانب الصمت المقيت إزاء مجازر القتل بحق الشعبين اليمني والفلسطيني".

 

المصدر: "إرنا"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا