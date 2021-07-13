البيت الأبيض لا يستبعد الاستجابة لطلب إرسال قوات إلى هايتي

قالت متحدثة باسم البيت الأبيض إن واشنطن ما زالت تبحث طلب إرسال قوات تقدم به رئيس وزراء هايتي المؤقت كلود جوزيف للمساعدة في تأمين البنية الأساسية بعد اغتيال الرئيس جوفينيل مويس.

وقالت جين بساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن القيادة السياسية لهايتي ما زالت غير واضحة المعالم، مضيفة أن من الضروري أن يتفق قادة البلاد على طريق موحد للمضي قدما.

وقُتل مويس بالرصاص في ساعة مبكرة يوم الأربعاء في منزله في بورت او برنس بأيدي من تصفهم السلطات في هايتي بأنهم وحدة من القتلة مؤلفة من 26 كولومبيا واثنين يحملان جنسية الولايات المتحدة وهايتي.

وقالت الشرطة في هايتي يوم الأحد إنها اعتقلت مشتبها به آخر رئيسيا.

وأدى اغتيال الرئيس إلى سقوط هايتي بشكل أعمق في الاضطرابات، وسافر مسؤولون أمريكيون إلى هناك أمس لتقييم الوضع والاجتماع مع ثلاثة سياسيين قال كل منهم إنه يقود البلاد.

وقالت بساكي: "ما كان واضحا بالنسبة لرحلتهم هو عدم اتضاح الرؤية فيما يتعلق بمستقبل القيادة السياسية".

المصدر: "رويترز"