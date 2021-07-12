ماكرون: قررنا إلزامية التطعيم للأطقم الطبية كافة قبل منتصف سبتمبر

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه "تقرر تكثيف التطعيم ضد فيروس كورونا لكل الفرنسيين"، مشيرا إلى أنه "تقرر إلزامية التطعيم للأطقم الطبية كافة قبل منتصف سبتمبر".

وفي خطاب حول مواجهة فيروس كورونا وطفرة "دلتا" المتحورة من الفيروس، شدد ماكرون على ضرورة "التصرف الآن حتى لا ترتفع أعداد الإصابات".

وقال: "هناك سباق مع الزمن في مواجهة طفرة دلتا المتحورة".

وأكد أن "التطعيم ضد كورونا سيكون إلزاميا لدى العاملين في المجال الصحي، أما بالنسبة للمواطنين العاديين فهو غير إلزامي في الوقت الراهن".

وأشار إلى أنه "بداية من 21 يوليو الحالي سيتم تعميم حيازة الجواز الأخضر لكل الفرنسيين البالغين أكثر من 12 سنة للدخول إلى الأماكن الثقافية والترفيهية".

وتابع: "بداية من أغسطس سيتم توسيع استعمال الجواز الأخضر لوسائل النقل للرحلات الطويلة في الطائرات، والقطارات، والحافلات".

وأكد ماكرون أن "بلاده ستستمر في التزامها مساعدة الدول الفقيرة في إفريقيا، وخصوصا تونس".

وأضاف: "عشنا مرارة التبعية خلال هذه الأزمة ونعمل على المستوى الوطني والأوروبي على إعادة إحياء استقلالية صناعية وتكنولوجية".

المصدر: "رويترز" + RT