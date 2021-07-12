واشنطن: لن نكشف عن أجندة الحوار حول الأمن السيبراني مع روسيا

رفض البيت الأبيض الكشف عن أجندة الحوار حول الأمن السيبراني بين واشنطن وموسكو، وكذلك عن قائمة المشاركين في الحوار.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إن "اللقاءات والمناقشات على مستوى الخبراء مع الجانب الروسي مستمرة. والأهم هو الحفاظ على المجال لمثل هذه المناقشات، ولتحقيق التقدم كما نأمل".

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وأضافت: "لا نعتزم الكشف عن أجندة تلك اللقاءات أو قائمة المشاركين فيها".

يذكر أن الأمن السيبراني كان أحد المواضيع الرئيسية أثناء القمة الأولى بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن في جنيف يوم 16 يونيو الماضي.

المصدر: "تاس"