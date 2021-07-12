الاتحاد الأوروبي يطالب السلطات الكوبية بـ"الإصغاء" إلى استياء المتظاهرين

طالب الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين السلطات الكوبية بالسماح بالتظاهر و"الإصغاء" إلى استياء الشعب، غداة تظاهرات تاريخية شهدتها كوبا.

وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عقب اجتماع في بروكسل لوزراء خارجية دول التكتل: "نحن ندعم حق الشعوب في التعبير بطريقة سلمية ونطالب السلطات بالسماح بالتظاهر وبالإصغاء إلى استياء المتظاهرين".

يذكر أن عددا من المدن الكوبية شهدت يوم أمس الأحد مظاهرات احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية، رفع خلالها المحتجون شعارات مناهضة للحكومة، وفي وقت لاحق خرجت مسيرات إلى الشوارع مؤيدة للحكومة بعد دعوة من الرئيس الكوبي، ميغيل دياز كانيل.

المصدر: "أ ف ب" + RT