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مقتل أكثر من 20 في حريق بمستشفى للعلاج من فيروس كورونا جنوب العراق

حكومة فرنسا تفرض التطعيم على العاملين في مجال الصحة

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حكومة فرنسا تفرض التطعيم على العاملين في مجال الصحة
Reuters
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ذكر تلفزيون "بي.إف.إم" الفرنسي أن الحكومة الفرنسية ستجعل التطعيم ضد كوفيد -19 إلزاميا للعاملين في مجال الصحة.

هذا وأعلن قصر الإليزيه، يوم أمس الأحد، أن مجلس الدفاع الأعلى سيعقد اجتماعا في باريس اليوم الاثنين لمناقشة الوضع الوبائي والإجراءات التي يمكن اتخاذها لمواجهة تفشي الوباء جراء متحور "دلتا".

هذا ومن المقرر أن يلقي الرئيس إيمانويل ماكرون مساء اليوم خطابا يتناول فيه الوضع الوبائي والإجراءات المحتمل اتخاذها بناء على مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الأعلى.

المصدر: "رويترز" + RT

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