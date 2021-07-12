وزير الخارجية الإسرائيلي: أؤيد حل الدولتين لكنه غير قابل للتحقيق حاليا

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الاثنين، إنه يؤيد حل الدولتين لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مؤكدا في الوقت نفسه أن تحقيق ذلك "غير ممكن حاليا".

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وقال في كلمة في اجتماع لمجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي في بروكسل: "قبل عشرة أيام افتتحت سفارتنا في أبو ظبي. بدأنا نوعا جديدا من السلام مع العالم العربي. أتمنى أنه في غضون أسابيع قليلة سوف نفتح سفارتنا في المغرب، ثم البحرين والسودان".

وأضاف: "التقيت الأسبوع الماضي وزير الخارجية الأردني وتوصلنا إلى اتفاقيات حول التجارة والمياه. الليلة الماضية كان لي لقاء ممتاز مع وزير الخارجية المصري. يحدث شيء جيد بيننا وبين المعتدلين في العالم العربي. أريد توسيع دائرة السلام لتشمل المزيد من الدول".

وتابع: "نحن بحاجة إلى هذه الدائرة لتضم الفلسطينيين في نهاية المطاف. ليس سرا أنني أؤيد حل الدولتين. للأسف لا توجد خطة حالية لهذا. ومع ذلك، هناك شيء واحد علينا جميعا أن نتذكره. إذا كانت هناك دولة فلسطينية في نهاية المطاف، فيجب أن تكون ديمقراطية محبة للسلام، لا يمكن أن يُطلب منا المشاركة في بناء تهديد آخر لحياتنا".

وأشار إلى أن "ما نحتاج إلى القيام به الآن هو التأكد من عدم اتخاذ أي خطوات تمنع إمكانية السلام في المستقبل، ونحن بحاجة إلى تحسين حياة الفلسطينيين، كل ما هو إنساني، سأكون معه. أنا أؤيد كل ما يبني الاقتصاد الفلسطيني".

المصدر: وكالات