واشنطن تحض الاتحاد الأوروبي على اتخاذ المزيد من التدابير المالية لدعم النمو

حضت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين دول الاتحاد الأوروبي على اتخاذ "تدابير مالية إضافية" للسماح بمزيد من الاستثمارات من أجل تعزيز الانتعاش الاقتصادي العالمي بعد وباء كورونا.

وقالت يلين خلال اجتماع لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي "يوروغروب" في بروكسل: "من المهم أن تدرس الدول الأعضاء بجدية تدابير مالية إضافية لضمان انتعاش وطني وعالمي قوي".

وأشارت إلى "إنشاء إطار مالي أوروبي يتسم بقدر كاف من الليونة للسماح للدول بالاستجابة بقوة للأزمات وبالاستثمار في البنى التحتية المستديمة والبحث والتطوير والتكنولوجيا".

هذا وأشادت يلين باستجابة الاتحاد الأوروبي الاقتصادية لأزمة وباء كوفيد-19 حتى الآن، وقالت "أعتقد أننا متفقون جميعا على أن انعدام اليقين لا يزال عاليا".

وشددت على وجوب الإبقاء في أوروبا والولايات المتحدة على إنفاق عام يدعم الاقتصاد حتى العام 2022، مؤكدة أن "الإطار المالي يجب أن يدعم اقتصادا موجها إلى المستقبل".

وقالت إن "الاستجابة المالية للأزمة في الاتحاد الأوروبي كانت حاسمة وغير مسبوقة، سواء على مستوى الدول الأعضاء أو على مستوى الاتحاد الأوروبي. البنك المركزي الأوروبي استجاب بسرعة وبحيوية باتخاذه سلسلة من التدابير التي أتاحت .... الحفاظ على ظروف مالية مؤاتية"، محذرة من المخاطر المرتبطة باستمرار الأزمة الصحية.

وتبحث مجموعة "يوروغروب" اليوم الإثنين المنحى الذي ستتخذه سياساتها الاقتصادية، كما سيناقش الوزراء مسألة السياسات المالية داخل الاتحاد الأوروبي.

المصدر: "أ ف ب"