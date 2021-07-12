"الفاو" تحذر: كورونا قد يفاقم الجوع في العالم

حذرت منظمة الأغذية والزراعة الدولية "الفاو" من أن وباء كورونا ستكون له آثار على الأجل الطويل على الأمن الغذائي في العالم.

وقالت المنظمة الأممية في تقرير إن "وباء كوفيد ساهم في زيادة كبيرة في عدد الأشخاص الذين عانوا من الجوع في عام 2020".

وذكر التقرير أن عدد من يعانون سوء التغذية ارتفع إلى حوالي 768 مليونا العام الماضي، وهو ما يعادل 10 في المئة من سكان العالم، ويمثل زيادة بنحو 118 مليونا، مقارنة بعام 2019، وذلك بعد أن ظل العدد دون تغيير تقريبا لخمس سنوات.

وقدرت نسخة عام 2021 من تقرير "حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم" أنه وفقا للاتجاهات الحالية، فإن هدف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المتمثل في القضاء على الجوع بحلول عام 2030 لن يتحقق مع وجود فارق يتمثل في ما يقرب من 660 مليون شخص.

وهذا الرقم أعلى بواقع 30 مليون شخص من السيناريو الذي لم يتضمن حدوث الجائحة.

المصدر: "أ ف ب" + "رويترز"