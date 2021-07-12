صربيا تقيم عاليا لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد كورونا

قيم ميرساد جيرليك، وزير الدولة للصحة في صربيا، تقييما عاليا لقاح "سبوتنيك V" الروسي الواقي من مرض "كوفيد-19".

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وفي تصريحات لوكالة "نوفوستي" الروسية أشار جيرليك إلى أن 48,6% من الكبار في بلاده قد تم تحصينهم بجرعتين من اللقاحات المختلفة. وأضاف أنه لا يملك إحصاءات دقيقة عن عدد متلقي لقاح "سبوتنيك V" الروسي منهم بالذات، لكنه أشار إلى أن نسبتهم تشكل نحو 25%، مضيفا أن المواطنين الصرب أبدوا اهتماما كبيرا به، وهو نفسه (جيرليك) تلقى التطعيم به.

وأكد وزير الدولة أن جميع الأعراض الجانبية الناتجة عن كل لقاح يتم أخذها بعين الاعتبار حتى نهاية الوباء في العالم.

وقال إن صربيا التي استخدمت أربعة لقاحات مختلفة واقية من مرض "كوفيد-19" هي "سبوتنيك V" و"سينوفارم" و"فايزر" و"أسترازينيكا"، لم ترصد حدوث تبعات سلبية جسيمة مع أي منها. وأضاف: "أما ما يتعلق بـ سبوتنيك V تحديدا، فقد تسبب هو ودواء واحد آخر، بأقل قدر من الأعراض الجانبية، فالحديث يدور عن لقاح جيد جدا، ونحن نعتز بأننا سنصنعه".

وتابع جيرليك أن وزارة الصحة في بلاده بانتظار أن يوثق معهد "غاماليا" الطبي الروسي (الذي يعود له الفضل في تطوير "سبوتنيك V") - في غضون الأسابيع القليلة المقبلة - جودة الجرعات الأولى من هذا اللقاح المصنوعة في صربيا.

المصدر: "نوفوستي"