الاتحاد الأوربي يتطلع إلى "بداية جديدة" للعلاقات مع الحكومة الإسرائيلية

أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن "الكتلة تتطلع إلى بداية جديدة للعلاقات مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة".

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وجاء ذلك بعد لقاء جوزيب بوريل مع وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، المتواجد في بروكسل لإجراء محادثات مع المسؤولين في الاتحاد الأوروبي.

وقال بوريل: "من المهم أن تأتي الحكومة الإسرائيلية الجديدة إلى هنا في بروكسل، إنها فرصة لبداية جديدة..أرى أنها فرصة جيدة لنا لنعيد إطلاق علاقاتنا التي شهدت في الماضي تدهورا إلى حد كبير".

من جانبه، وصف وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، هذه الزيارة بأنها "مؤشر جيد"، لافتا إلى أن "الكتلة الأوروبية تسعى لاستئناف اجتماعات مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، المتوقفة منذ قرابة عقد، والهادفة إلى تحسين العلاقات بين الجانبين".

هذا ويفترض أن يعقد لابيد محادثات مشتركة مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين.

المصدر: "فرانس برس"