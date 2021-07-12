 
مباشر
عاجل
منظمة الصحة: الأوضاع المتعلقة بجائحة فيروس كورونا في العالم تتدهور

الاتحاد الأوربي يتطلع إلى "بداية جديدة" للعلاقات مع الحكومة الإسرائيلية

أخبار العالم

الاتحاد الأوربي يتطلع إلى
Reuters POOL
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qt89

أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن "الكتلة تتطلع إلى بداية جديدة للعلاقات مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة".

إقرأ المزيد
وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره الإسرائيلي في بروكسل
وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره الإسرائيلي في بروكسل

وجاء ذلك بعد لقاء جوزيب بوريل مع وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، المتواجد في بروكسل لإجراء محادثات مع المسؤولين في الاتحاد الأوروبي.

وقال بوريل: "من المهم أن تأتي الحكومة الإسرائيلية الجديدة إلى هنا في بروكسل، إنها فرصة لبداية جديدة..أرى أنها فرصة جيدة لنا لنعيد إطلاق علاقاتنا التي شهدت في الماضي تدهورا إلى حد كبير".

من جانبه، وصف وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، هذه الزيارة بأنها "مؤشر جيد"، لافتا إلى أن "الكتلة الأوروبية تسعى لاستئناف اجتماعات مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، المتوقفة منذ قرابة عقد، والهادفة إلى تحسين العلاقات بين الجانبين".

هذا ويفترض أن يعقد لابيد محادثات مشتركة مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين.

المصدر: "فرانس برس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا