ليتوانيا تتهم بيلاروس باستخدام اللاجئين "كسلاح" وتطالب الاتحاد الأوروبي بمعاقبتها

دعت ليتوانيا الاتحاد الأوروبي إلى فرض حزمة خامسة من العقوبات ضد بيلاروس، وزعمت أنها تنظم نقل المهاجرين غير الشرعيين من الدول الآسيوية إلى ليتوانيا.

أعلن ذلك وزير خارجية ليتوانيا، غابرييلوس لاندسبيرجيس، لدى وصوله إلى اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وقال إن "بيلاروس تستخدم المهاجرين غير الشرعيين كسلاح سياسي. هذا يجب ألا يمر دون إجابة. ندعو الاتحاد الأوروبي إلى تبني حزمة خامسة من العقوبات ضد نظام (الرئيس البيلاروسي ألكسندر) لوكاشينكو".

وأضاف: "عندما يتم استخدام اللاجئين كسلاح سياسي... سأتحدث مع زملائي من أجل أن يكون لدى الاتحاد الأوروبي استراتيجية مشتركة".

هذا وبدأت ليتوانيا يوم الجمعة الماضي في تشييد حاجز من الأسلاك الشائكة بطول 550 كيلومترا على حدودها مع بيلاروس بعد اتهامها للسلطات البيلاروسية، بإرسال مئات المهاجرين العراقيين بشكل أساسي إلى ليتوانيا.

المصدر: تاس + رويترز