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القوات الأفغانية تعلن مقتل 7عناصر من "طالبان" وإصابة آخرين بولاية فراه

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القوات الأفغانية تعلن مقتل 7عناصر من
Reuters PARWIZ
جندي أفغاني يركب على آلية تابعة للجيش الأفغاني
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أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، مقتل 7عناصر من حركة "طالبان" وإصابة 12 آخرين في عملية نفذها الجيش وقوات الأمن الوطنية الأفغانية بولاية فراه.

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وعلى حسابها في "تويتر"، قالت وزارة الدفاع: "قتل 7 إرهابيين من طالبان وأصيب 12 آخرون، في عملية نفذتها قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية في منطقة بوش رود بولاية فراه، أمس الأحد".

وأضافت: "كما تم تدمير سيارتين وكمية من أسلحتهما وذخائرهما".

المصدر: RT 

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