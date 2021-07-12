القوات الأفغانية تعلن مقتل 7عناصر من "طالبان" وإصابة آخرين بولاية فراه

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، مقتل 7عناصر من حركة "طالبان" وإصابة 12 آخرين في عملية نفذها الجيش وقوات الأمن الوطنية الأفغانية بولاية فراه.

إقرأ المزيد

وعلى حسابها في "تويتر"، قالت وزارة الدفاع: "قتل 7 إرهابيين من طالبان وأصيب 12 آخرون، في عملية نفذتها قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية في منطقة بوش رود بولاية فراه، أمس الأحد".

وأضافت: "كما تم تدمير سيارتين وكمية من أسلحتهما وذخائرهما".

7 #Taliban terrorists were killed and 12 others were wounded in an operation conducted by #ANDSF in Push Rod district of #Farah province, yesterday.



Also, 2 vehicles and some amount of their weapons & ammunition were destroyed. — Ministry of Defense, Afghanistan (@MoDAfghanistan) July 12, 2021

المصدر: RT